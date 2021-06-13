Fatih Altaylı'dan çağrı: Herkes bu şerefsizleri afişe etmeli

13 Haziran 2021 Pazar, 16:21

Son zamanlarda bazı 'gazeteciler' ile suç örgütü liderlerinin, kanun kaçaklarının ve birtakım siyasilerin beraber anılmasına gazeteci Fatih Altaylı'dan tepki geldi.

Fatih Altaylı, köşe yazısında “Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum” derken "İster Sezgin Baran Korkmaz olsun, ister Sedat Peker, ister siyasetçi ister iş adamı, ister sanatçı, ister ünlü, ister ünsüz, herkes ama herkes bu şerefsizleri afişe etmeli" İfadelerini kullandı.

Gazetecilik kullanılarak iş takibi, şantaj gibi yöntemlerle kazanç elde etmenin, mesleği lobicilik için kullanmanın, kendini birilerine kullandırarak zengin olmanın özürünün olamayacağını kaydeden Altaylı şunları yazdı:

"Bu gazeteci kılıklı sahtekarların ortaya çıkmasını, çıkarılmasını istiyorum. İster Sezgin Baran Korkmaz olsun, ister Sedat Peker, ister siyasetçi ister iş adamı, ister sanatçı, ister ünlü, ister ünsüz, herkes ama herkes bu şerefsizleri afişe etmeli. Danışmanlık adı altında parayı götürenleri, sözde konferanslarla malı indirenleri, avanta karşılığı yazılarında sürekli markaları kullananları dahil. Herkesi. 'Temiz toplum temiz toplum' diye bağıranlar. Hadi. Biliyorum anlatmayacaksınız. Pislik gazetecilerle yaptığınız işbirliklerini saklayacaksınız. Ama çocuklarınızı düşünüyorsanız anlatırsınız. Sedat Peker kadar bile mi olamıyorsunuz! Anlatın. Düşsün maskeler."