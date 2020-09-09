Fatih Altaylı'dan kendisini yalanlayan Ali Erbaş'a yanıt: Hürriyet yazdı Sayın Erbaş, o da mı yalandı!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 10:39

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı derken' başlıklı köşe yazısına ilişkin, "Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, maalesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur. Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır" açıklamasını yaptı.

Fatih Altaylı, dava açmaya hazırlanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a, "Hürriyet yazdı Sayın Erbaş, o da mı yalandı!" başlıklı yazısıyla yanıt verdi.



Altaylı, şunları kaydetti:

"Mercedesperver Bürokratlar Cemiyeti Başkanlığına aday göstermeyi düşündüğüm DİB Ali Erbaş Beyefendi, dünkü yazım üzerine bir yalanlama yaptı. Ben yazımda medyada yer alan 'Yabancı para yabancı dinler gibidir uzak durun' sözlerinden yola çıkarak Ali Erbaş Beyefendiye 'Yabancı otomobillerden de uzak durmak gerekmez mi?' diye sormuştum. Öyle ya yabancı otomobili satın almak için hele hele Mercedes gibi lüks bir markanın en üst modeli ise bayağı bayağı bir yabancı para ödemek gerekiyordu. Bu para da Almanlara gidiyordu haliyle.

BEN YAZANA KADAR YALANLAMADI

Beyefendi zırhlı Mercedes’ten aşağısına binmeyi 'caiz' bulmadığı için olsa gerek alınmış ve dün akşam saatlerinde bana yönelik bir 'yalanlama' yaptırdı. Özetle diyor ki, 'Fatih Altaylı, doğru olmayan bir sosyal medya hesabına inanarak böyle bir yazı yazmış. Benim böyle bir cümlem yok. Dava açacağım.' Eğlenceli bir durum. Doğru ben yazıma kaynak olarak önceki gün çok okunan internet sitelerinde yer alan bu haberi kullandım. Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş bu haberi gün boyu yalanlamadı. Daha sonra da yalanlamadı.

HÜRRİYET GAZETESİ YAZDI

Ne zaman ki, ben bu haberden yola çıkarak bir yazı yazdım. Erbaş beni yalanladı ve 'Ben böyle bir şey demedim' demeye getirdi. Bakınız Sayın Erbaş, benim alıntı yaptığım haber doğru olmasa bile siz böyle bir şey dediniz. Bunu Hürriyet gazetesi yazdı. Hac organizasyonu için bulunduğunuz Mekke’den 'Milli parayı kullanın' çağrısı yaptığınız haberi Hürriyet gazetesinde yer aldı. Yani böyle bir çağrınız var.

'Ben onu daha önce yapmıştım' dersiniz, ben de size 'Peki şimdi yabancı para kullanabilir miyiz?' diye sorarım. Ne de olsa sıklıkla fikir değiştirdiğiniz efkar-ı umumiye’nin malumu. Geçmişte 'dinlerarası diyalogcu' idiniz. Muhtemelen şimdi ondan vazgeçmişsinizdir. Muhtemeldir ki, yerli paradan da vazgeçmiş olabilirsiniz!