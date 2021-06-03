Sedat Peker bir sonraki videosuna Veyis Ateş'i de ekledi
Organize suç örgütü lideri bir sonraki videoda Habertürk sunucusu Veyis Ateş hakkında da açıklamalar yapacağını duyurdu. Peker; Ateş'i, Süleyman Soylu'yu aklamakla suçladı.
Sedat Peker; Habertürk sunucusu Veyis Ateş'i, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aklamak için muhalif gazetecilere 'tezgah kurmak' ile suçladı.
Bir sonraki çekeceği videoda Ateş'i de dahil edeceğini ifade eden Peker, "Veyis Ateş'i yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız" dedi.
Peker'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Habertürk kanalında süslü Süleyman'ı aklamak için sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu Veyis’i (Veyis Ateş) yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız. Anonsçu Veyis sen zalimin yanında saf tuttun, pazar günü görüşeceğiz. Seni de kibrit kutusuna sokacağım."
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