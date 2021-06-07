Sedat Peker'in son videosunda adı geçen Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı: 'Yıllık izinde' denildi
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda adı geçen Veyis Ateş, Habertürk'te haftaiçi her akşam sunduğu akşam haberlerine çıkmadı. Bülteni Ateş'in yerine, Ceren Bektaş Atuk sundu. Atuk, programın girişinde "Veyis Ateş yıllık izinde olması dolayısıyla Akşam Haberleri'nde birlikteyiz" dedi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in 9. videosunda adı geçen Veyis Ateş, bu akşam Habertürk ekranına çıkmadı. Veyis Ateş'in yerine Habertürk'ün bugünkü akşam haberlerini, Ceren Bektaş Atuk sundu.
Normal şartlarda Veyis Ateş’in saat 17.00’te ekranda olması gerekirken; saatler 17.00’yi gösterdiğinde, akşam haberlerinde Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk hazır bulundu.
"YILLIK İZNE ÇIKTI"
Her haftaiçi düzenli olarak Ateş'in sunduğu 'Akşam Haberleri' programını devralan spiker Ceren Bektaş Atuk, programın girişinde "Merhaba ben Ceren Bektaş Atuk, Veyis Ateş yıllık izinde olması dolayısıyla Akşam Haberleri'nde birlikteyiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, YouTube’daki video serisinin pazar günü yayınlanan 9. bölümünde, Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş’e de değinmişti.
Peker, videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında çıkışıyla ilgili iddiaları anlatmış ve Bodrum’da Korkmaz’a ait lüks Paramount Otel’de hakim, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin kaldığını ileri sürmüştü.
Gazeteciler arasında hem Rasim Ozan Kütahyalı’dan hem de Veyis Ateş’in isimlerini sayan; lüks otelde ücretsiz kalanlara “Paramount Kadrosu” diyen Peker, Veyis Ateş için “O da kadrodaydı” ifadelerini kullanmıştı.
Ateş’in Paramount Otel’de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları, Peker’in iddiası sonrası gündem olmuştu.
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