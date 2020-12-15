Fatih Erbakan İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılmasını istedi

15 Aralık 2020 Salı, 16:49

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD’nin yaptırım kararı almasına parti olarak şaşırmadıklarını belirtti.

Erbakan, ABD’nin bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koyduğunu belirterek, "ABD’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Türkiye’ye karşı uyguladığı ambargo karşısında Erbakan Hocamızın İncirlik Üssü’nü kapatması son derece önemlidir. Benzer şekilde, 54. Hükümet’in Başbakanı Erbakan Hocamız’ın ‘Çekiç Güç’ün faaliyetlerine son vermesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşmada, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dediğini hatırlatan Erbakan, Erdoğan'ın bu sözlerinin arkasında durması ve Türkiye’nin 1974 sonrasındaki gibi bir karşılık vermesi gerektiğini kaydederek İncirlik ve Kürecik Üssü’nün kapatılması çağrısında bulundu.



