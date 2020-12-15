Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD’nin yaptırım kararını kınıyoruz"

15 Aralık 2020 Salı, 15:04

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Akar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir."

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