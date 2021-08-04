Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen 32 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı İsveç ve Türk pasaportlu oyuncu Jimmy Durmaz ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, transferi şu ifadelerle duyurdu:
"Yuvana hoş geldin Jimmy Durmaz! Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz."
32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta üç gol ve üç asistle oynamıştı.
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