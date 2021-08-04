Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:16

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı İsveç ve Türk pasaportlu oyuncu Jimmy Durmaz ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Yuvana hoş geldin Jimmy Durmaz! Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz."

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta üç gol ve üç asistle oynamıştı.