Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen 32 yaşındaki Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2021 Çarşamba, 19:16
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan kiraladığı İsveç ve Türk pasaportlu oyuncu Jimmy Durmaz ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, transferi şu ifadelerle duyurdu:

"Yuvana hoş geldin Jimmy Durmaz! Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz."

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 33 maçta üç gol ve üç asistle oynamıştı.


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