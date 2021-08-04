Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:35

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve oyunculardan Uğurcan Çakır, takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turunda yarın 20.30'da Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacağı ilk maç öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Avcı, Molde'nin sezona erken başlamış olmasının altını çizdi:

"Molde, şu ana kadar 18 resmi müsabaka oynadı. Uzun zamandır da Avrupa liglerinde yarışan, sistemi ve organizasyonu olan bir takım. Tüm detayları çalıştık, bugün de son antrenmanımızı yapacağız. Onların bize göre avantajı, 18 maç oynaması ve fizik olarak hazır olmaları. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum."

Abdullah Avcı, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini kaydetti:

"Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Biz 50 resmi müsabaka planladık, bunun içinde Avrupa'da oynayacaklarımız, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. Bir maçla sezonu değerlendirmek çok doğru değildir ama iyi bir başlangıç yapmak, hızlı mesafe almanı sağlar. Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır. İyi bir sezon başı planlaması oldu, erken yol aldık ve umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz.

AVCI: "BU TAKIM İYİ ŞEYLER YAPACAK"

Avcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar."

58 yaşındaki teknik adam, Ekuban'ın ayrılığını ve transfer süreçlerini şu şekilde yorumladı:

"Son olarak Ekuban ayrıldı. Hayırlı olsun. Zamanlaması yanlış oldu. Onun suratına da söyledim. Mevkisel olarak çalışmalarımız devam ediyor. Scout ekibimiz bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. Bazen fırsat transferleri çıkar, onları bekleyebiliriz."

ÇAKIR: "BURASI YUVAM, BEN KAPTANIM"

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı ile mücadele eden genç file bekçisi Uğurcan Çakır ise, sorumluluklarını vurguladı:

"İşime odaklanıyorum. Kampa geç katıldım ama güzel bir ortam var. Kariyerli oyuncular geldi. Kağıt üstünde çok iyi kadromuz var, sahada gerekeni yapmamız gerekiyor. Ben de elimden geleni yapacağım. Burası yuvam, ben de kaptanım. Bu şehre karşı sorumluluklarım var."

25 yaşındaki kaleci, turu geçmeleri halinde play-off turunda eşleşecekleri Roma ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Molde maçı zor olacak. Çünkü bizden daha hazır gözüküyorlar. Önce Molde'yi geçelim, Roma maçını sonra konuşuruz."