Fatih Karagümrük'ten, Kulüpler Birliği Vakfı açıklaması
Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği toplantılarının kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacağını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, sosyal medya hesabından Kulüpler Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır."
Kulüpler Birliği Hakkında pic.twitter.com/QB9HPzdEaD— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 12, 2021
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