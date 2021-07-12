Fatih Karagümrük'ten, Kulüpler Birliği Vakfı açıklaması

Fatih Karagümrük, Kulüpler Birliği toplantılarının kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:42
Fatih Karagümrük'ten, Kulüpler Birliği Vakfı açıklaması
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Süper Lig ekiplerinden Karagümrük, sosyal medya hesabından Kulüpler Birliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde toplantılara katılmayacaktır."


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