Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan açıklaması
Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Schalke 04 altyapısından yetişen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Süper Lig'e 3-2'lik Gaziantep FK galibiyeti ile başlayan VavaCars Fatih Karagümrük, Alman ekibi Schalke 04'ün Türk asıllı Alman futbolcusu Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, transferi şu açıklamayla duyurdu:
"Hoş geldin Levent Mercan. Schalke 04 forması giyen 10.12.2000 doğumlu orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı kadromuza kattık. Schalke 04 formasıyla Bundesliga deneyimi yaşayan genç oyuncu Almanya U-20 Milli Takımının formasını da giydi. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."
20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da Schalke 04 II formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 10 Bölgesel Lig maçında bir gol kaydetmişti.
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