Sedat Peker tarihi düzeltip, Soylu'yu hedef aldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın Süleyman Soylu'yla görüştüğü tarihi yanlış söylediğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Haziran 2021 Pazar, 15:17
Sedat Peker tarihi düzeltip, Soylu'yu hedef aldı
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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 9. videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın Süleyman Soylu'yla görüştüğü tarihi yanlış söylediğini ifade etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Peker, ''Dün uykusuz olduğum için bir gün yanlış söylemişim. Sezgin Baran Korkmaz’ın bakanla görüşmesi ayın 4’ünde, yurtdışına çıkışı ayın 5’inde. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim, söz namus, bileğimi keseceğim. Söylediklerimin hepsi doğru. Namuslu gazetecilere, namuslu muhaliflere baskı yapın. sülü Yüce Divan’a gidecek'' dedi.


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