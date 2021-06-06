Sedat Peker tarihi düzeltip, Soylu'yu hedef aldı

06 Haziran 2021 Pazar, 15:17

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 9. videoda Sezgin Baran Korkmaz'ın Süleyman Soylu'yla görüştüğü tarihi yanlış söylediğini ifade etti.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Peker, ''Dün uykusuz olduğum için bir gün yanlış söylemişim. Sezgin Baran Korkmaz’ın bakanla görüşmesi ayın 4’ünde, yurtdışına çıkışı ayın 5’inde. 40 yaşına kadar olan kardeşlerim, söz namus, bileğimi keseceğim. Söylediklerimin hepsi doğru. Namuslu gazetecilere, namuslu muhaliflere baskı yapın. sülü Yüce Divan’a gidecek'' dedi.