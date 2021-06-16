Fatih Portakal: 'Soylu, ilk Kabine değişiminde gidecek'

16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:56

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin iddialarına devam ediyor...

Gazeteci Portakal, Soylu’nun ise katıldığı canlı yayınlarda yaptığı açıklamaların Cumhur İttifakı’nı zor durumda bıraktığını ve AKP'lileri tatmin etmediğini savundu.

Portakal, Soylu’nun ilk Kabine değişiminde gideceğini söyledi.

'NE REZİL BİR DURUM DEĞİL Mİ?'



Fatih Portakal’ın Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle;

“Sedat Peker’in onca iddiasından sonra yaşananlar ortada. Kimileri ayıplı bir şekilde gidiyor. Çoğunluğu sessizce izliyor. Acaba ismim anılır mı korkusu yaşıyor? Ne rezil bir durum değil mi?

İçişleri bakanı Soylu’nun ittifakı yıprattığı aşikar. Peker’in iddialarına verdiği yanıtlar partililerini bile tatmin etmiyordur. Kabine değişikliğinde ilk gidecek olanlardan kanımca. Erdoğan bu duruma daha fazla tahammül edemez. Bahçeli ne yapar peki?”