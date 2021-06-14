Sedat Peker: Süslü Sülüman, Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığın savcıları, o savcıların çocukları üzerinden yaptıkları serveti bir bir anlatacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anadolu Adliyesi'nde ortak çalıştığı savcılar olduğunu ve o savcıların çocukları üzerinden servet yaptığını iddia etti.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulan çakma dindarlar, ulan çakma vatan severler, benim paylaşımlarıma Tayyip ağabeyin Biden görüşmesi öncesinde yapıp elini zayıflatmaya çalıştığımı söylemiştiniz. Vatanseverliğimi sorgulamaya kalkmıştınız. Kaç gündür bir şey paylaşmadım ancak bundan sonrasına söz veremem. Gazetecilerin yüz karası Veyis Ateş senin namusun yok mu? Lan senin şerefin yok mu.Çıkıp açıklasana, Süslü Sülüman'la Sezgin Baran Korkmaz’ın arasını bulmak için Sezgin Baran Korkmaz’dan avanta istemedim desene. Namusun yok mu senin? Hepinizi önce hasta edip sonra tedavi edeceğim" ifadesini kullandı.

Peker şu ifadeleri kullandı: