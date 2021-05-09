Fatih Portakal'dan Erdoğan ve AKP mesajları: Büyü bozuldu
Gazeteci Fatih Portakal, "20 yıllık Erdoğan büyüsü bozuldu" diyerek dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Gazeteci Fatih Portakal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının seçmen nezdinde son dönemde düşüşe geçtiği belirtilen karşılığına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Portakal, konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda, "Erdoğan'ın 20 yıllık büyüsünün bozulduğunu" belirterek "Ekonomik buhran içindeki yurttaş, yönetenlerin, yakın çevrelerinin, ayrıcalıklı isimlerin lüks yaşamını görünce kayıtsız kalamıyor. Namaz, Kur’an tilavetinin artık oyları arttırmak için yeterli olmayacağı aşikar! Din üstünden siyaset de işe yaramaz" dedi.
Merkez Bankası'nın eriyen döviz rezervleriyle ilgili '128 Milyar dolar' tartışmalarını da hatırlatan Portakal, "Erken veya zamanında bir seçim de olsa seçmen “128” diyecektir. Görünen bu kadar net. Ben ne düşüneyim, yönetenler düşünsün." ifadelerini kullandı.
Portakal'ın paylaşımları şöyle:
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