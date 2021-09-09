Gazi yarbaya silahlı saldırı

09 Eylül 2021 Perşembe, 09:12

Kayseri’de Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Kayseri Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü (ŞÖNİM) olarak görev yapan Mete Kurt, mesai sonrası özel otomobili ile ekmek almak için Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesi Fırat caddesi üzerindeki bir fırına gitti.

Kurt, korna çalarak fırında çalışanlardan ekmek istedi. İşyeri sahibinin oğlunun ekmeği teslim ettiği sırada, beyaz renkli araçtan fırına doğru birkaç el ateş edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mermilerden biri Kurt’un otomobilinin kapısına, biri de fırına isabet ederken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurt, saldırıdan yara almadan kurtulurken Kayseri Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.