Gazi yarbaya silahlı saldırı
Tunceli’de 1999 yılında girdiği çatışmada bacaklarını kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi kurucusu ve eski başkanı Gazi Yarbay Mete Kurt’a, ekmek aldığı sırada seyir halindeki bir araçtan ateş açıldı.
Kayseri’de Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Kayseri Şiddet Önleme ve İzleme Müdürü (ŞÖNİM) olarak görev yapan Mete Kurt, mesai sonrası özel otomobili ile ekmek almak için Melikgazi ilçesi Hürriyet mahallesi Fırat caddesi üzerindeki bir fırına gitti.
Kurt, korna çalarak fırında çalışanlardan ekmek istedi. İşyeri sahibinin oğlunun ekmeği teslim ettiği sırada, beyaz renkli araçtan fırına doğru birkaç el ateş edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mermilerden biri Kurt’un otomobilinin kapısına, biri de fırına isabet ederken saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Kurt, saldırıdan yara almadan kurtulurken Kayseri Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.
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