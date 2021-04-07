Fatih Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum...

Gazeteci Fatih Portakal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'gelecek hafta CHP kapatılsın' deme ihtimallerinin olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2021 Çarşamba, 08:48
Fatih Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum...
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Fatih Portakal, "Notu bırakıyorum:Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var" dedi.

Portakal, "Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Notu bırakıyorum: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var. Gidişat bunu gösteriyor. Hatta Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir. Muhalefette cesaret bunun için olmalı. Kaçsanız da sizi kovalar."


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