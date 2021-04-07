Fatih Portakal'dan 'Saray ittifakı' iddiası: Notu bırakıyorum...
Gazeteci Fatih Portakal, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'gelecek hafta CHP kapatılsın' deme ihtimallerinin olduğunu yazdı.
Fatih Portakal, "Notu bırakıyorum:Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var" dedi.
Portakal, "Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir" diyerek şu açıklamada bulundu:
"Notu bırakıyorum: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var. Gidişat bunu gösteriyor. Hatta Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir. Muhalefette cesaret bunun için olmalı. Kaçsanız da sizi kovalar."
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı