Fatih Portakal'dan 'Melih Bulu' değerlendirmesi

15 Temmuz 2021 Perşembe, 11:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu, 6 ay sonra Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Görevden alınan Bulu'nun yerine ise Prof. Dr. Naci İnci atandı.



Gazeteci Fatih Portakal, aylardır öğrenci ve akademisyenler tarafından protesto edilen Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasını değerlendirdi.

Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Portakal, şunları yazdı:

1-Tebrikler, Boğaziçi Üniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu?

1-Tebrikler, #BoğaziçiÜniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu? — fatih portakal (@fatihportakal) July 15, 2021

2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var?

2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var? — fatih portakal (@fatihportakal) July 15, 2021

3- Ya da yıllar sonra bizleri ilgilendiren her hassas meseleye inatla yaklaşan Erdoğan geri vites mi yaptı? Çünkü anket sonuçları eriyen bir AKP’yi işaret ediyor. Kanımca Erdoğan’ın en bu günlerde büyük sıkıntısı Bahçeli! O ne diyecek acaba?