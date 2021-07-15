Fatih Portakal'dan 'Melih Bulu' değerlendirmesi
Gazeteci Fatih Portakal, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasını değerlendirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyım rektör Melih Bulu, 6 ay sonra Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Görevden alınan Bulu'nun yerine ise Prof. Dr. Naci İnci atandı.
Gazeteci Fatih Portakal, aylardır öğrenci ve akademisyenler tarafından protesto edilen Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasını değerlendirdi.
Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Portakal, şunları yazdı:
1-Tebrikler, Boğaziçi Üniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu?
1-Tebrikler, #BoğaziçiÜniversitesi’nde partili rektöre karşı haklı bir direniş gösterip saldırılara uğrayan öğrencilerine, itibarsızlaştırılmaya çalışılan ögretim görevlilerine. Peki itibardan kaybeden aslında kim, kimler oldu?— fatih portakal (@fatihportakal) July 15, 2021
2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var?
2- Atayan da Erdoğan’dı,alan da Erdoğan. Şimdi 2 soru: Onca devlet şiddeti, tonca aşağlıyıcı söz, gözaltılar, yargılamalardan sonra NE OLDU da partili rektör görevden alındı? Erdoğan iktidarının başka bir formülü mü var?— fatih portakal (@fatihportakal) July 15, 2021
3- Ya da yıllar sonra bizleri ilgilendiren her hassas meseleye inatla yaklaşan Erdoğan geri vites mi yaptı? Çünkü anket sonuçları eriyen bir AKP’yi işaret ediyor. Kanımca Erdoğan’ın en bu günlerde büyük sıkıntısı Bahçeli! O ne diyecek acaba?
3- Ya da yıllar sonra bizleri ilgilendiren her hassas meseleye inatla yaklaşan Erdoğan geri vites mi yaptı? Çünkü anket sonuçları eriyen bir AKP’yi işaret ediyor. Kanımca Erdoğan’ın en bu günlerde büyük sıkıntısı Bahçeli! O ne diyecek acaba?— fatih portakal (@fatihportakal) July 15, 2021
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