Fatih Portakal'dan MHP'ye 'ekmek' tepkisi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek projesiyle ilgili tartışmalar devam ederken FOX TV'den ayrılarak Youtube kanalı kuran Fatih Portakal'dan çarpıcı bir mesaj geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyası tartışılmaya devam ediyor.
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ın tepki gösterdiği kampanyayla ilgili dikkat çeken bir açıklama FOX TV'den ayrılarak Youtube kanalı açan Fatih Portakal'dan geldi.
Portakal, Askıda Ekmek paylaşımlı bir fotoğrafa yprum yaparak MHP'nin muhalefet yaptığını ifade etti.
Fatih Portakal şunları yazdı:
Söze gerek yok. Baksanıza MHP zaten alttan alta muhalefet yapıyor. Ülkenin durumunu anlatmaya yetiyor bu kare... AKP ne düşünmüştür acaba?
Söze gerek yok. Baksanıza MHP zaten alttan alta muhalefet yapıyor. Ülkenin durumunu anlatmaya yetiyor bu kare... AKP ne düşünmüştür acaba? https://t.co/97Lx8NuxtP— fatih portakal (@fatihportakal) October 19, 2020
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