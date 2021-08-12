Fatih Portakal'dan olay 'prompter' yorumu: Düşünmek çok kolay

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:39

Erdoğan dün akşam Kanal D ve CNN TÜRK ortak canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINDA 'PROMPTER' DETAYI - VİDEO









Erdoğan’ın katıldığı canlı yayında ekranın sol tarafında prompter olması dikkat çekerken yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi ise gözlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINDA 'SUFLÖR' DETAYI - VİDEO





Fatih Portakal, ilk paylaşımında “Bir televizyoncu olarak şunu hissettim Cumhurbaşkanı’nın CNN’de cevaplarını izlerken: Erdoğan okuyor, bildiğin karşısında prompterdan okuyor gibi. Eğer öyleyse sorular önceden belli edilmiş cevaplar hazırlanmış demektir. Umarım böyle değildir. Yaptılarsa da hiç şaşırmam…” ifadelerini kullanmasının ardından, Erdoğan’ın prompterdan soruları cevapladığı sosyal medyada gündem oldu.

Portakal, bunun üzerine Erdoğan’a soru sormak için programda bulunan gazetecilere “’Mesleğim gazeteci’ diyen 4 kişinin, belirlenmiş ve ellerine tutuşturtulmuş sorulardan zül duymaları gerekir. Aslında soruları ezberleyerek zor olanı yapmışlar. Biri hatırlatsın onlara düşünmek daha kolay…” diyerek tepki gösterdi.