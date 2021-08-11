Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'prompter'li tepki

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:14

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında prompter detayı dikkat çekti.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmalarda bir noktaya bakarak konuşması prompterdan okuduğunu düşündürdü. Öte yandan yayın esnasında Erdoğan'a fısıldayarak sufle verilmesi de ilginç detaylar arasındaydı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın katıldığı canlı yayındaki prompter detayına ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben, "Erdoğan, bırak sorulara vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım şöyle:

"Erdoğan, bırak “sorulara” vereceğin cevapları, bana edeceğin hakaretleri bile promptera yazdırmak zorunda kalıyorsun. Bir ilçe sular altında, ciddi felaket haberleri peş peşe geliyor ama senin ülkeyi yönetme kapasiten yok. Gazeteci fısıldaması ile söyleşi de gördü ülke sayende..."