Fatih Terim: “Kötüyü de iyinin seviyesine çıkartacağız”

12 Ağustos 2021 Perşembe, 23:44

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoç ekibi St. Johnstone’ı rövanş maçında 4-2 mağlup ederek tur atlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Alınan galibiyetin moral açısından önemine vurgu yapan Terim, “Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek.

Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız. Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha takım gibi oynadı." dedi.

“RAKİP İÇİN DAHA TEHLİKELİ BİR HÂL ALIYOR”

Karşılaşmada Galatasaray’ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu’nun performansını değerlendiren Fatih Terim şunları söyledi, “Kerem, hocalarımızla çalışıyor. Dinliyor da o önemli. İlk yarı ve ikinci yarı arasında fark vardı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi mutlu ediyor. İnişleri ve çıkışları olacak.

Gelişeceğini düşünüyorum. Rakip için daha tehlikeli bir hal alıyor. Hep beraber kolluyoruz onu diğer genç oyuncular gibi. Oyuna her an ağırlığını koyabilen bir Kerem daha çok fark yaratabilir.

“KONUŞMAK GEREKİYORMUŞ DEMEK Kİ”

Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan ve maçta bir gol kaydeden Sofiane Feghouli ile ilgili ise Terim, “Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. İstediğim Feghouli olursa sevinirim de.

Bazı arkadaşlarımızın performansından memnunum, bazılarının biraz daha yukarı çıkması lazım. Feghouli'nin daha da yukarı çıkması lazım. Bizle şampiyonluklar yaşayan bir oyuncu.

Gitse de kalsa da her halükarda ihtiyacımız olan oyuncularla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli’yi iki farklı pozisyonda oynattım. Konuşmak gerekiyormuş demek ki. Daha iyi olması için uğraşıyoruz. Kazanabilirsek kazancağız her an her şey olabilir." ifadelerini kullandı.