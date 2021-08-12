Israr turu Galatasaray'a getirdi

12 Ağustos 2021 Perşembe, 22:28

Aslında riskti; fizik gücü yüksek bir takıma karşı, hem de iç sahadaki 1-1'lik beraberliğin ardından fizik gücü düşük Arda Turan ve gönülsüz Feghouli ile çıkmak.

Öyle ya, Arda toparlanamadı bir türlü Başakşehir macerasından sonra.

Feghouli deseniz geçen yıl parasını zamanında alamadığından olsa gerek hiç yoktu, bu yıla da gönülsüz başladı.

Hatta gönderilecekler listesindeydi.

Terim bu iki ismi St. Johnstone maçının 11'ine koydu. Üstelik Muslera'nın olmadığı, İsmail Çipe'nin pimi çekilmiş el bombası gibi oynadığı bir maçta.

Israr da etti.

Hatta 1-1 sona eren ilk yarının ardından elindeki diğer kozları da oynayabilirdi, ama Fatih Terim, bu ikiliyi çıkarmadı ve turu geçti.

İlk golde Arda'nın müthiş asisti var.

İkinci gol Feghouli'den usta işi.

Şimdi diyeceksiniz ki, St. Johnstone köy takımı, stoperi otobüs şoförü, sağ beki de itifaiyeci.

Evet, İskoç ekibi zayıf bir takım.

Ama artık dünya futbolunda farkların kapandığını da hesaplayalım ve 'tur' turdur diyelim.

Maçın ayrıntılarına gelince; Galatasaray Muslera'sız oynadığı maçta İsmail Çipe'nin hatalı bir gol yiyeceğini biliyordu, yedi de.

Ama yanıt vermesini bildi. Öncelikle 3 Türk oyuncu Kerem, Berkan ve Taylan'a ayrı bir paragraf açmak gerek.

Kerem hızlı bir kenar oyuncusuydu, artık göbekte ve ileri uçta da iş yapıyor. Berkan l-verlerin ve ince işlerin adamı. Taylan ise geri dönüyor..

İki yeni bek Boey ve Aanhold uyum sürecindeler. Devamlılıkları yok, ama Hollandalı sol bek deneyimiyle bir kaç adım önde.

Ve Diagne; yıpratıldı, gönderildi, çağrıldı, golünü attı.

Dağınık ama gol noktalarında şu an Türkiye'nin en iyisi olabilir. Eğer, Terim Senegalli'ye güven aşılarsa Mustafa Muhammed'den 9 numarayı alır.

Sonradan girenler de moral buldu. Özellikle Emre Kılınç takipçiliğini gösterdi.

Günün sonunda, keyifl bir UEFA gecesiydi. Kazandılar, yollarına devam ettiler.

Gerçi biraz daha dişli takımlara karşı ne yaparlar bilinmez, Randers'i eler mi onu da kestirmek güç, ama Fatih Terim eğer Feghouli'yi kazanır Arda'yı da hamle oyuncusu olarak kullanırsa bu takım iş yapar.