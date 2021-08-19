Fatih Terim, Randers maçını değerlendirdi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 22:44

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi' play-off turu mücadelesinde Radners ile 1-1 beraber kaldı. Fatih Terim, maçın sonucu ve PDFK'nın Marcao'ya verdiği cezayı değerlendirdi.

Rakip takımdan daha iyi bir kadro kalitesine sahip olduğunu belirten Terim, "Biz onlardan iyi bir takımız. Oyun içinde 2'yi de bulabilirdik, olmadı. Taçtan, kornerden ki iyi çalışmamıza rağmen hata oluyor, 1-1 oldu. Kazanmak isterdik ama herhalde biraz daha yorgunluğumuz ortaya çıktı. İstanbul'da Allah'ın izniyle turu geçeceğiz. Mühim olan gruplara kalabilmek. Burada bitirmek isterdik açıkçası ama rakip de iyi mücadele etti. Temaslı oyun, bire bir oyun, rahatsız edici bir oyun olacağını söylemiştim. 2. maçta Galatasaray gereğini yapacaktır" dedi.

Marcao'ya PDFK tarafından verilen cezanın zamanını eleştiren Fatih Terim, "Galatasaray olarak ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkanız. Bazen gece, bazen maç anı açıklarlar. Ne düşündüklerini bilemem. Schalke maçı öncesi de böyle bir şey olmuştu biliyorsunuz. Başkanımızın zaten basın toplantısı var. Muhakkak, her şeyi söyleyecektir, konuşacaktır. Ne söyleyeceğini bilmiyorum ama." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes transferiyle ilgili olarak ise Terim, "Gedson'u başkaları da istiyor galiba. Ancak ben ilişkilerim sebebiyle biliyorum 'hayır' diyorlar. Vermek istemiyorlar. Eğer verirlerse 'biz hazırız' bekliyoruz. Ayrılması halinde bizi tercih edeceğinden şüphem yok" açıklamasını yaptı.

Bazı oyuncuların performanslarıyla ilgili olarak da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Eleştirilen oyuncular olacak, biz de eleştirileceğiz. Galatasaray gerektiğinde pres de yapıyor, süresi uzun değildi ama yaptık. Bir kez daha söylüyorum, 3. deplasmana geldik. Ben oyuncularımdan memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağız" diye konuştu.