Fatih Terim: “Marcao için Yapılması gereken neyse onu yapacağız”
Fatih Terim, İstanbul'a dönüşte yönetime, ''Para cezası, kadro dışı veya daha ağır ceza verilebilir'' mesajı verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili, "Yapılması gereken ilgili olarak, "Yapılması gereken neyse onu yapacağız. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz" dedi.
Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fatih Terim Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayla ilgili olarak her iki oyuncunun da kıymetli olduğunu vurgulayarak, yaşanan olayın hoş olmadığını ve Marcao’nun özür dileyeceğini belirtti. Terim, “Bu durum maçın önüne geçti açıkçası. Futbol hayatımızda birçok şey gördük ama her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğimiz şeyler de bazen karşımıza çıkabiliyor. Şimdi biz futbolcular, biz hocalar, biz yöneticiler zaman zaman yükseliriz. Soyunma odasında, kampta, maç oynanırken. Birbirimizle münakaşa ederiz. Hatta neredeyse yumruklaşırız ama sabaha her şey biter veya yarım saat sonra her şey biter. Bu öyle bir hadise değil maalesef. Gereken neyse yapılacak. Oturacağız konuşacağız. Nefes alıp sabaha kadar rahatlamayı bekleyeceğiz. Hepimiz akil insanlarız. Fevri hareket edemeyiz. Nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz” diye konuştu.
Fatih Terim, dönüşte de yönetime, ''Para cezası, kadro dışı veya daha ağır ceza verilebilir'' mesajı verdi.
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