Fatih Terim: "Yumruklarımı sıkıyor yutkunuyorum"
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Yumruklarımı sıkıyor yutkunuyorum. O ara Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor" dedi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
"Şöyle bakıyorum; yarı asra hizmet etmişim ben kulübüme ve de bir örnek vereyim, bazen oyunculara 'bay' geçince 3 gün önce de kendimi evde cezalandırıyorum hiçbir yere gitmiyorum. 6 ay sonra Merve geldi ABD'den, görmüyordum. Çok özleşmiştik. 1-2 gün bırakmadık onu
Benim şöyle bir üçgenim var, Galatasaray, ailem, sevdiklerim. Ben bu üçgenin içerisindeyim 50 senedir. Ailesiyle, ailesi gibi bildiği sevdikleriyle, Galatasaray'la beraber olan biriyim. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyor yutkunuyorum. O ara Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor. Kendimi üzüyorum. Ben de insanım, kırılabilir üzülebilirim. Galatasaraylılar'a söz verdiğim için bir kez daha yutkunuyorum. Ailemle, Galatasaray'la yaşıyorum. Kazanıyor kaybediyoruz. Bunlar olabilir"
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