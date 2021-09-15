Fatih Terim'den yıldızlara ilk uyarı
Terim'in hedefindeki isimler ortaya çıkarken yıldız oyuncu Mustafa Muhammed'e "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddia edildi. İ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçıın ardından yıldız oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler" ifadesini kullanmıştı. Terim'in hedefindeki isimler ortaya çıkarken yıldız oyuncuya "Bu performansla devam edersen seni kimse istemez" dediği iddia edildi.
Kasımpaşa maçına benzer bir senaryonun yaşandığı Trabzonspor karşılaşmasının ardından Fatih Terim bazı oyuncularının form tutması gerektiğini ifade etmişti.
Tecrübeli teknik adam; “Bir numaralar ne kadar önemliyse iki numaralar da o kadar önemli; ama bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler” ifadelerini kullanmıştı.
Terim’in uyardığı isimlerin yedek kaleci Fatih Öztürk dışında Yedlin, Taylan, Babel, Muhammed ve Diagne olduğu öğrenildi.
Terim’in özellikle Bordeuax’ya transferi son anda yatan Mısırlı oyuncuyla bir görüşme yaptığı, "Fransa’da ya da Premier Lig’de oynamak istiyorsan, sana söylediklerimi yapmalısın." dediği iddia edildi.
Kaynak: NTV Spor
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