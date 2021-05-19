Fatih Terim'in Galatasaray'da kalma şartı!
Süper Lig'in son maçından sonra mevcut yönetime ateş püsküren Terim, yeni adaylardan proje bekliyor.
Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından 2. sırada bitiren Galatasaray seçime odaklandı.
Yönetim kararıyla ertelenen 29 Mayıs'taki seçim, pandemi koşulları el verirse 19 Haziran'da yapılacak. 3.5 senedir takımın başında olan Fatih Terim'in ay sonunda biten sözleşmesinin uzayıp uzamayacağı da belirsizliğini koruyor.
Habertürk'ün verdiği habere göre istediği gibi bir sistem ve geleceğe dönük bir proje görmek isteyen Fatih Terim, gelecek yönetimlerden de bu yönde bir hazırlık bekliyor.
Galatasaray'ın başında hala kazanabileceği başarılar olduğunu düşünen tecrübeli teknik adam, futbol takımında kendi isteği doğrultusunda planlamalar yapılması ve oluşturulacak projeye inanması halinde sözleşme uzatacak.
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