Sivassporlu Max Gradel, Süper Lig'de "double-double" yapan tek isim

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:42

Sivasspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11’de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 13 asistlik katkıda da bulundu. Gradel, bu performansıyla Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayılarında çift hanelere (double-double) ulaşan tek oyuncu oldu. Başarılı oyuncunun Sivasspor’la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.



Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr’ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.



