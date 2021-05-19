Sivassporlu Max Gradel, Süper Lig'de "double-double" yapan tek isim
Sivassporlu Max Gradel, bu sezonki 11 gol ve 13 asistlik performansıyla Süper Lig'de iki alanda da çift hanelere ulaşan tek isim oldu.
Sivasspor’un 33 yaşındaki forvet oyuncusu Max Gradel, hücum oyunuyla dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 39 maça ilk 11’de başlayan ve 39 maçta da görev alan Gradel, 3 bin 400 dakika oyunda kaldı. Fildişi Sahilli oyuncu bu karşılaşmalarda 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri 11 kez havalandıran deneyimli oyuncu, takımına 13 asistlik katkıda da bulundu. Gradel, bu performansıyla Süper Lig'de bu sezon gol ve asist sayılarında çift hanelere (double-double) ulaşan tek oyuncu oldu. Başarılı oyuncunun Sivasspor’la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başarılı oyuncular Erdoğan Yeşilyurt ve Fayçal Fajr’ın da 5 asist yaptığı Sivas temsilcisinde, Ahmet Oğuz ile Uğur Çiftçi 3, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Hakan Arslan 2, Robin Yalçın ve Claudemir de birer asist kaydetti.
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