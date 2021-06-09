Fatma Damla Altın, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Polonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Fatma Damla Altın, 400 metre engelli branşında altın madalya kazandı.
Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Dünya Para Atletizm Şampiyonası, Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde başladı. Organizasyonda mücadele eden Fatma Damla Altın, 400 metre engellide dünya şampiyonu oldu. Fatma Damla Altın, bu başarısı ile Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu. Öte yandan kadınlar gülle atmada Mihriban Korkmaz; gümüş madalya ile dünya ikincisi, Eda Yıldırım; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, kadınlar üç adım atlamada Edanur Akın; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 1500 metrede Oğuz Türker; bronz madalya ile dünya üçüncüsü, erkekler 5000 metrede Alper Kılınç; bronz madalya ile dünya üçüncüsü oldu.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Özel sporcularımız Fatma Damla Altın şampiyonada 1'inci olarak İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleterek bayrağımızı göndere çektirdi. Avrupa ve dünyanın en genç milli takımı olan Özel Sporcular Milli Takımımız, ülkemizi başarı ile temsil etmektedir. Özel sporcumuz Fatma Damla Altın 400 metre engellide dünya şampiyonu olarak ülkemize ilk altın madalyayı kazandırdı ve bu kategoride ülkemize ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu. Bugün başlayan şampiyonada altın madalya kazandıran Fatma Damla Altın'ı, gümüş madalya kazandıran Mihriban Korkmaz'ı, bronz madalya kazanan Eda Yıldırım'ı, Edanur Akın'ı, Oğuz Türker'i ve Alper Kılınç'ı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."
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