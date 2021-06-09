Motokros'un dünya yıldızları Türkiye'de buluşacak
Türkiye, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı "MXGP of Turkey" ile dünyanın yıldız motokrosçularına ev sahipliği yapacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı "MXGP of Turkey", Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 etaptan oluşacak "MXGP of Turkey" yarışları ve "Türkiye MotoFest" (Türkiye Motosiklet Sporları Festivali) 1-5 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da organize edilecek.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye'nin uluslar arası yarış faaliyetlerinde organizasyon başarısını üstünlükle bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, "Ülkemiz ses getirecek yarışları başarılı bir şekilde organize ederek kendini bu alanda fevkalade kanıtlamıştır. Afyonkarahisar'da düzenleyeceğimiz motokros yarışları da ülkemize hem spor hem ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.
TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Bu dönemde Türkiye'de uluslararası spor yarışları birer birer iptal olurken, biz zamanlamanın avantajı ile organizasyonumuzu yapacağız. Dünyanın en iyi motokrosçuları Türkiye'ye gelecek. Pandemide daha hızlı büyüyen Türkiye'nin motosiklet ekonomisinin gücü ve spor turizmi alanındaki inanılmaz potansiyelinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Dünyanın bir çok yerinden sporcu ve izleyicilerinin katılacağı yarış, yayınlandığı 180 ülkede en çok izlenen etkinlikler arasında yer alıyor.
"Türkiye MotoFest" festivalinde ise konserler ve farklı spor disiplinlerini bir araya getiren eğlenceli etkinlikler, karavan ve kamp alanları dünyanın ve Türkiye'nin bir çok noktasından binlerce kişiyi bir araya getirecek.
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