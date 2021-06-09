Kulüpler Birliği'nden TFF'ye "açık kanal" talebi
Kulüpler Birliği, Ziraat Türkiye Kupası maçlarının açık kanalda yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıyla Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması zorunluluğunun önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılmasını talep etti.
Vakfın TFF'ye ilettiği talep metni şu şekilde:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na,
"Önümüzdeki sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayınlanma zorunluluğun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılması talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.
Saygılarımızla."
Kulüpler Birliği'nin bu talebi, sosyal medyada bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.
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