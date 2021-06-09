Kulüpler Birliği'nden TFF'ye "açık kanal" talebi

09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:44

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği yazıyla Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şifresiz kanalda yayınlanması zorunluluğunun önümüzdeki sezondan itibaren kaldırılmasını talep etti.

Vakfın TFF'ye ilettiği talep metni şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na,

"Önümüzdeki sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayınlanma zorunluluğun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılması talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.

Saygılarımızla."

Kulüpler Birliği'nin bu talebi, sosyal medyada bazı futbolseverlerin tepkisini çekti.