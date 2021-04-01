Fatmanur Altun'un aleyhine karar veren hakim için harekete geçildi

01 Nisan 2021 Perşembe, 10:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, konusu olduğu haberin altına, “İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin” yazdığını iddia ettiği kullanıcıya dava açtı. Dava hakimi, Fatmanur Altun'a hakaret ettiği iddia edilen sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme hakimi, "İfade sahibi sanığın dosyaya yansıyan kimliğinin kamu davasının konusunu oluşturan iddia çerçevesinde herhangi bir özellik barındırmadığını" belirterek, Fatmanur Altun'un dava açtığı yurttaşın beraatine karar verdi.

HAKİM HEDEFTE

Yurttaşın beraatinin ardından Altun'un avukatı Sezgin Tunç hakim için harekete geçti. Tunç, beraat kararı veren hakim için harekete geçeceklerini söyleyerek, "İdari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan açıklama yapan Tunç, "Bir karanlık zihniyettin kötücül bir fiiliyle karşı karşıyayız yine. Bu karar hakkında elbette tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kararı veren hakim hakkında da idari, hukuki ve cezai tüm yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Fatmanur Altun da karara ilişkin yaptığı açıklamada, " 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi hakaret değilmiş. Ayrıca bu ifadenin 'olgusal temeli' varmış. Yani, 'deney/gözlemle doğrulanabilecek kadar doğru' bir ifade imiş. 'Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya.' Söyleyecek başkaca da söz bulamıyorum. Çok ama çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.