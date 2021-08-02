Fauci'den Delta varyantı uyarısı: Daha da kötüleşecek

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:05

Fauci, ABC'nin "Bu Hafta" programında yaptığı açıklamada, Amerikalıların yeterli bir yüzdesinin karantinadan kaçınmak için aşılandığını kaydederek, "Salgını bastırmak için yeterli değil ama geçen kış bulunduğumuz duruma girmeyeceğimize inanıyorum" dedi.

Fauci, Delta varyantının çoğunlukla aşılanmamış kişiler nedeniyle bulaştığını ve "işlerin daha da kötüleşeceğini" söyledi.



Reuters analizine göre, ülke çapında bildirilen ortalama yeni koronavirüs vakası sayısı son 10 gün içinde neredeyse iki katına çıktı.

Devletler yeniden karantinaya başvurmasalar bile Delta varyantının yayılması ekonomiyi yine de tehdit edebilir.

Minneapolis Federal Rezerv Bankası Başkanı Neel Kashkari, CBS'ye yaptığı açıklamada, Delta varyantının milyonlarca işsiz ABD'li arasında "bir grup ihtiyat yarattığını" ve ABD iş gücü piyasasının toparlanmasını yavaşlatabileceğini söyledi.

DÜNYAYI SARSIYOR

Delta varyantı vakalarındaki artış da dünyayı sarsıyor. Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi daha önce Covid-19'u kontrol altına almada nispeten başarılı olan bölgeler yeniden kapanmaya gidiyor.

Bazıları yeni kısıtlamalara karşı geri adım atıyor. Bugünden itibaren silahsız askerler, Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'de polise yardım ederek, testi pozitif çıkan kişilerin izole edilip edilmediğini kontrol edecek.