Fauci, kısıtlamaları kaldırma gündemini değerlendirdi

08 Mart 2021 Pazartesi, 10:46

Türkiye’de olduğu gibi dünyada normalleşme aşamasına girdi. ABD’deki bazı eyaletlerde maske yasağının kaldırılması Biden yönetimi tarafından da eleştirildi. Dr. Anthony Fauci CBS News’te koronavirüse ilişkin soruları yanıtladı. Fauci, kısıtlamaları aç-kapa yapmanın yeni bir dalga tehlikesi yarattığını söyledi.

Salgının dördüncü dalgasından endişelenip endişelenmediği soruna ilişkin Fauci, ‘Birkaç hafta önce Avrupa'da ne olduğuna bakarsanız, yükselişten sonra durağan bir noktaya geldiklerini görürsünüz ancak son bir hafta içerisinde vakalarda yüzde 9’luk bir artış yaşadılar. Burada bizim yapmak istediğimiz şey, geriye dönüşün dikkatlice olması ve azaltma tedbirlerine yavaş bir şekilde dönülmesidir. Kısıtlamaları aç-kapa yapmak yeni bir dalga yaratma tehlikesi doğuruyor’ yanıtını verdi.

“2 YOL VAR”

Fauci, varyantların yayılmasının engellemek için 2 yol olduğunu işaret eden Fauci, “İnsanları olabildiğince çabuk ve hızlı bir şekilde aşılamak ve hepsinden önemlisi; sık sık bahsettiğimiz halk sağlığı önlemlerini korumak, maskeleme, fiziksel mesafe ve özellikle kapalı mekânlarda toplu ortamlardan kaçınmak” dedi.

Dr. Fauci, yıl sonunda hayatın normale dönebileceğini, mutasyonların bu noktada belirleyici olacağını söylemişti.