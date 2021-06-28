FBI ajanı Sigurdur Ingi Thordarson, Julian Assange hakkındaki iddialar için itirafta bulundu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

WikiLeaks’te gönüllü bir çalışan olarak bilinmesine rağmen sonradan FBI ajanı olduğu ortaya çıkan Sigurdur Ingi Thordarson, halen yargılanmakta olan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki iddianamede yer alan suçlamaların “büyük bir bölümünün” kendisi tarafından uydurulduğunu açıkladı.

İzlanda yurttaşı olan Thordarson’un, İzlanda gazetesi Stundin’e yaptığı itiraflar arasında Assange’ın kendisine bilgisayarlara sızma ve İzlanda’yı hack’leme emri verdiği iddiasının kendi uydurması olduğu da yer aldı. 2013’te ABD’nin dünya liderleri dahil küresel çapta yasadışı dinleme yaptığını ifşa ettikten sonra Rusya’ya sığınmak zorunda kalan eski ABD’li istihbarat analisti Edward Snowden Thordarson’un itiraflarını, “Bu, Assange’a karşı davanın sonudur” diye değerlendirdi.

ABD’nin savaş suçlarının belgelerini yayımlayan Assange’ın ABD Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı iddianamede Soğuk Savaş döneminden kalma Casusluk Yasası ve siber saldırı iddialarından suçlu bulunması durumunda 175 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.