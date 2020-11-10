Fed, varlık fiyatlarında düşüş ihtimaline karşı uyardı

10 Kasım 2020 Salı, 02:14

Fed, Amerikan finansal sistemindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Finansal İstikrar Raporu"nun Kasım 2020 sayısını yayımladı.



Raporda, mayıs ayında yayımlanan rapordan bu yana, dalgalanma döneminde varlık fiyatlarının yükselmeye devam ettiği belirtildi.

KAZANÇLAR DÜŞTÜ, BORÇLANMALAR ARTTI

İşletme ve hanehalkı kazançlarının düştüğü ve borçlanmaların arttığı anımsatılan raporda, bu durumun hanehalkı ve işletmeleri gelecekteki şoklara karşı daha savunmasız bıraktığı aktarıldı.

Raporda, bankaların salgınla ilgili büyük zararları absorbe ettiğine işaret edilerek sermaye oranlarının genel olarak salgın öncesi seviyelere çıktığı kaydedildi.

Kovid-19 şokunun, banka dışı finans kurumlarındaki kaldıraç ve finansman riskiyle ilgili kırılganlıkların stres zamanlarında finansal sistemdeki şokları nasıl artırabileceğini gösterdiği belirtilen raporda, mevcut kırılganlıklara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

KREDİ TEMERRÜTLERİ ARTABİLİR

Raporda, varlık fiyatlarının bu yılın mayıs ayından bu yana genel olarak arttığı hatırlatılarak, "Pandemiyle ilişkili yüksek düzeydeki belirsizlik göz önüne alındığında fiyatlama baskılarını değerlendirmek özellikle zor. Yatırımcı risk duyarlılığının düşmesi veya ekonomik toparlanmanın zayıflaması halinde varlık fiyatları önemli düşüşlere karşı savunmasız kalır." ifadesi kullanıldı.

Salgının etkisiyle işletme borçlarının keskin bir şekilde arttığına dikkat çekilen raporda, ekonomik faaliyetteki ciddi düşüşle bağlantılı olarak gelirlerdeki genel azalmanın işletmerin borç yükümlülüklerini yerine getirme becerisini zayıflattığı kaydedildi.

Raporda, hanehalkı borcunun da birçok kişinin işini kaybetmesi ve kazançlarının düşmesiyle arttığına işaret edilerek, "Birçok hane mücadeleye devam ettiği için kredi temerrütleri yükselebilir ve maddi kayıplara neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

SALGIN VE EKONOMİK FAALİYETE İLİŞKİN BELİRSİZLİK VURGUSU

Fed'in raporunda, şimdiye kadar işletmeler ve hanehalklarının karşılaştığı zorlukların devletin sağladığı önemli kredi ve yardım programları ile düşük faiz oranlarıyla hafifletildiği ifade edildi.

Salgın ve ekonomik faaliyete ilişkin görünümün belirsizliğini koruduğu vurgulanan raporda, "Yakın vadede, Kovid-19'un seyri ve ABD ile küresel ekonomiler üzerindeki etkileriyle ilişkili riskler yüksek olmaya devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.