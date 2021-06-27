Fenerahçe'de Ali Koç'un işaret ettiği teknik direktör Bilic mi?

Koç geride bıraktığımız günlerde ise teknik direktör konusunda bir sürpriz olabileceğini ifade etti. Koç, "Transferde sürpriz yapabiliriz. 3 aday vardı, hatta şu anda 2.5" demişti. Buçuk olarak tabir edilen ismin Slaven Bilic olduğu konuşulmuştu. Son günlerde Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in adı ön plana çıkmaya başladı.

Kaynak: Ajansspor