Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör 28 Haziran Pazartesi günü resmi olarak açıklanacak. Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında Slaven Bilic ismi ön plana çıkmaya başladı.
Fenerahçe'de Ali Koç'un işaret ettiği teknik direktör Bilic mi?
Fenerbahçe'de son günlerde Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in adı ön plana çıkmaya başladı.
Fenerbahçe Başkan Ali Koç, teknik direktör konusunda açıklamalar yapmış ve Alman ya da Portekiz ekolünden bir teknik direktörle anlaşabileceklerini ifade etmişti.
Koç geride bıraktığımız günlerde ise teknik direktör konusunda bir sürpriz olabileceğini ifade etti. Koç, "Transferde sürpriz yapabiliriz. 3 aday vardı, hatta şu anda 2.5" demişti. Buçuk olarak tabir edilen ismin Slaven Bilic olduğu konuşulmuştu. Son günlerde Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in adı ön plana çıkmaya başladı.
Kaynak: Ajansspor
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