Fenerbahçe 114. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:51

1907 yılında kurulan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 1918 yılında kulübü ziyaret ettiği 3 Mayıs gününü kuruluş yıl dönümü olarak belirleyen Fenerbahçe Spor Kulübü, 114. kuruluş yıl dönümünü ve Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 103. yıl dönümünü kutluyor.Fenerbahçe her sene 3 Mayıs'ta bu özel günü kutlarken, bu sene de resmi hesabından paylaştığı mesajda "114 yıl önce, bu ülkenin en büyüğü olacak bir spor kulübü doğdu. 114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe mesajını şu şekilde sürdürdü: "Bu kulüp öyle büyüktü ki; rakipleri O’nu durdurmak için gerektiğinde en kirli yapılarla en kirli ittifaklara girdi. Ve 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. 114 yıldır bu kulüp, kimi düşmanlığını açıkça gösteren kimi dost görünen bu zehirli yapılara karşı mücadelesini, armasından aldığı güçle, taraftarının sonsuz desteğiyle veriyor. Vermeye de devam edecek!"

ST. JOSEPH ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜN TEMELİNİ ATIYOR

Fenerbahçe 114 yıl önce St. Joseph Mektebi talebelerinden futbol heveslisi birkaç genç tarafından kurulmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyelerinin ve taraftarlarının kurduğu Fenerbahçe Tarihi Çalışma Organizasyonu'nun sitesi fenerbahcetarihi.org'dan, kulübün kuruluşu ve Atatürk'ün ziyareti ile ilgili derlenen bilgiler şu şekilde:

"Fenerbahçe’nin kuruluşunun Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen dönem içerisinde özel bir anlamı vardır. Bu anlam, bir avuç gencin, yaşadıkları topraklarda yabancıların hakimiyetinde oynanan futbol oyununa, adeta isyan ederek dahil olmalarında gizlidir. Nurizade Ziya, Ayetullah, Bahriyeli Necip, Asaf adlı gençler, semtleri Kadıköy’ün en büyük okulu Saint Joseph Lisesi’nin Türkçe öğretmeni Enver Bey ile bir araya gelerek bu isyanı başlatanlardır. Çoğunlukla yabancıların yaşadığı Kadıköy’de, yine yabancı çocukların çoğunlukta olduğu bir okulda görev yapan bir Türk öğretmenin sözleriyle filizlenen “bağımsızlık” ve “eşitlik” gibi duygular; Fenerbahçe burnundaki çayırlarda yaptığı antrenmanlarla kendini göstermiş ve Fener’e ışık olmuştur.1907 yılının bahar aylarında Fenerbahçe Spor Kulübü’nü meydana getiren gençlerin taşıdığı duygular, kuruluş yıllarında çekilen zorluklara rağmen zayıflamamış; ülkemizin (Mustafa Kemal Paşa tarafından yakılan) bağımsızlık ateşinin etrafında pervane olmuştur."

Bu bağımsızlık ateşinin heyecanıyla bu gençler, Enver Necip Bey’in Moda’daki evinde yaptıkları görüşmeler sonucunda bugünün Fenerbahçesinin temelini attılar. Bu görüşmede kulübün adını oturdukları semt olan "Fenerbahçe" olarak kararlaştıran gençler, ülkenin o dönemki şartlarına ve bütün zorluklara rağmen yılmadan çalışarak sonunda amaçlarına ulaştılar ve Fenerbahçe'yi kurdular. Bu sırada Papazın Çayırı’nın bir bölümü “Union Club” olarak kurulmuş, günümüzün Fenerbahçe Stadyumu’nun bir anlamda temeli de atılmıştı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN FENERBAHÇE'Yİ ZİYARETİ

3 Mayıs 1918'de Yıldırım Ordular Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe'nin Kuşdili Lokali'ni ziyaret etmişti. O gün Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyarete gelmeden önce geceyi Fenerbahçe Başkanı Sabri Toprak'ın evinde geçirmişti. Sabri Toprak o günden sonra "Atatürk'ü Fenerbahçe'ye getiren başkan" olarak anılmıştı.

O yıllarda dünya bir savaştan çıkmış, ülkemiz işgal edilme eşiğine gelmişti. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa, o dönem Fenerbahçe Futbol Takımının işgal kuvvetleri takımlarına karşı kazanmış olduğu galibiyetlerden dolayı Fenerbahçe’yi yakından tanımak için kulübü ziyaret etmek istemiş ve Milli Mücadelenin adeta bir kalesi olarak gördüğü Fenerbahçe Futbol Kulübü'nü 3 Mayıs 1918’de Mirliva rütbesi sıfatıyla ziyaret etmişti. Bununla beraber Anafartalar Kahramanı sadece lokali ziyaret etmekle kalmayıp günün bir kısmını da Fenerbahçe Stadı'nda geçirmişti.

Atatürk, o günkü ziyaretinde ziyaret defterine şu satırları aktarmıştı: "Fenerbahçe Kulübü'nün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebriklerimi buraya kayd ile mübahiyim."

Atatürk, veda etmeden önce biraz deniz havası almak isteğiyle bir yarış teknesi ile Kurbağalıdere'de kenarındaki iskeleden ayrılırken kendisine el sallayan Fenerbahçeli sporculara son söz olarak "Fenerbahçe'ye ebedi muvafakiyetler dilerim" diyerek kulüpten ayrılmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretleri aralıklı olarak devam etmiştir. 1925 yılında Bursa’da oynanan bir Fenerbahçe maçını izlemeye gelen Mustafa Kemal Paşa, Hakimiyet-i Milliye’de yer alan habere göre bu maçı kendisi için özel olarak hazırlanan bir tribünde izlemişti.

Atatürk, Fenerbahçe'yi son ziyaretinin üstünden 2 sene geçtikten sonra 1927 yılında bu kez Kalamış'taki ünlü Belvü Oteli ve Gazinosu'nda deniz yarışlarından sonra tertiplenen baloya katılmıştı. 1927 yazında tertiplenen o balo, Atatürk'ün 57 senelik ömründe gittiği tek spor balosu olarak da tarihe geçmiştir.

Atatürk ile Fenerbahçe ilişkisi, 1932'de Fenerbahçe'nin başına gelen bir felaket ile iyice pekişmiştir. Fenerbahçe'nin meşhur Kuşdili Lokali, çıkan hazin bir yangınla kül haline gelmiş, Atatürk ise herkesin yardıma koştuğu kulübe en büyük bağışı yapan kişi olmuştur.

1936'da Fenerbahçe'ye trenle gidip ardından yine trenle dönerek Dolmabahçe'ye geçen Atatürk'ün, Fenerbahçe'ye bilinen son ziyareti ise 1937'de gerçekleşmiştir. Bu ziyarette Atatürk, Moda Deniz Kulübü’nün tertiplediği deniz yarışlarını izlemiştir.

Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ilk kez ziyaret ettiği 3 Mayıs 1918 tarihi ise, daha sonra yapılan bir divan kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilmiş ve her sene 3 Mayıs tarihinde Fenerbahçe'nin yıl dönümü olarak kutlanmıştır.

Fenerbahçe ayrıca sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



