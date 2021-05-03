Fenerbahçe antrenmanında sürpriz misafir

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:09

Fenerbahçe'nin 36 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül'ün oğulları Baran ve Kuzey, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kaptan Gönül'ün küçük oğlu Kuzey, Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda sakatlık geçiren ve bireysel çalışmalarına başlayan başarılı file bekçisi Altay Bayındır ile antrenman yaptı. Gönül'ün büyük oğlu Baran ise üzerinde Fenerbahçe formasıyla şut çalışması yaptı. Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Gökhan Gönül bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.











