Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Helsinki ile eşleşti
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi'yi eleyen HJK Helsinki, Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.
Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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