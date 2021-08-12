Fenerbahçe'den kripto para açıklaması

12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:39

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ön satışa sunulan kripto paradan elde edilen gelire ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO'su Yasin Oral katılımıyla 9 Ağustos’ta Fenerbahçe SK Faruk Ilgaz Tesisleri'nde satışa sunulan kripto paranın tanıtım toplantısı gerçekleştirilmişti.

“HERKES YENİ GELİR ALANLARI YARATMAK DURUMUNDA”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ali Koç, “Artık kombine, forma, bilet satışları, yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş vaziyette. Herkes yeni gelir alanları yaratmak durumunda. Bu dijital gelirlerden en önemlisi de bu.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün yapılan açıklamada ise ön satış sürecindeki kripto paralardan elde edilen gelir açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.”

Fenerbahçe, elde ettiği bu gelirle yaklaşık 9 milyon Avro'yu transfer limitlerine yansıtabilecek.

