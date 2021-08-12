Fenerbahçe'de Enner Valencia antrenmanda yer almadı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 17:26

2021-2022 Süper Lig Sezonu'nun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını Vitor Pereira yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla süren idmanın dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

ENNER VALENCIA ANTRENMANA KATILMADI

Bugünkü antrenmanda adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia'nın katılmadığı kaydedildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'den bugün yapılan bir diğer açıklamada, Dimitris Pelkas'ın omzunun çıktığı açıklanmıştı.