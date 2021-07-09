Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 28 şampiyonluk açıklaması

09 Temmuz 2021 Cuma, 15:11

Fenerbahçe Spor Kulübü ile spor giyim markası Puma arasında futbol takımlarını kapsayan 2 yıllık bir sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, “Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız” dedi.

Yeni iş birliğinden dolayı çok memnun ve heyecanlı olduklarını vurgulayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla bir serüvene giriyoruz. Umuyoruz ki hayırlı uğurlu olur. 30 küsür senedir süren bir iş birliğine son verdik. Fenerbahçe, Türkiye’nin belki de en önemli markası. Ateşli bir taraftarı var. Sadece forma markalarını değil iş birliği yaptığı tüm markaları da büyüten bir kulübüz. Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. 19 Ağustos’ta çıkacak formamızda farklı bir yaklaşım olacak. Yeni iş birliğinden çok çok memnunuz. Ticari açıdan da daha yüksek bir kazanım olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var. Ben bunu sağlıklı olarak görüyorum. Onların da bizi tanıması açısından bu süreyi yeterli gördük. Artık forma işi eskisi gibi değil. Eskiden mart, nisan aylarında formalar gelir ve sezon açılışında hazır olurdu. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Bu sezon formaları için heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Formalardan çok memnunuz. Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİR SEMT TAKIMIYIZ, BUNU İÇSELLEŞTİRMELERİ ÖNEMLİ”

Başkan Ali Koç, formaların dizayn sürecine de değinerek, “Dizayn süreci enteresan bir süreç. Sponsorumuz dizayn ekibini 2 hafta yolluyor, stadı, Kadıköy’ü geziyor ve biz onlara bilgi veriyoruz. Daha sonra formayı çiziyorlar ve 2-3 örnek getiriyorlar. Biz de yapmak istediğimiz değişiklikleri söylüyoruz ve daha sonraki adımların ardından forma ortaya çıkıyor. Biz bir semt takımıyız. Bunu içselleştirmeleri çok önemli. Bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.