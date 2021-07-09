<p>Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının yeni resmi sponsoru Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.</p><p>Ülker Stadı'nda 14.00'te başlayan törende başkan Ali Koç ve Puma yetkilileri bir araya gelerek açıklamalarda bulundu</p>
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Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol takımının yeni resmi sponsoru Puma ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda 14.00'te başlayan törende başkan Ali Koç ve Puma yetkilileri bir araya gelerek açıklamalarda bulundu

<p>Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu formalarında yıldız olmaması dikkat çekti.</p>
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Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonu formalarında yıldız olmaması dikkat çekti.

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formaların 319 Lira olduğunu açıkladı. Formanın ense kısmında Kemal Atatürk imzası da yer aldı.</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formaların 319 Lira olduğunu açıkladı. Formanın ense kısmında Kemal Atatürk imzası da yer aldı.

<p>Ayrıca Koç, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta duyurulacağını, Fenerbahçe'nin o gün olası bir Avrupa maçında sahaya yeni formasıyla çıkabileceğini belirtti.<br></p>
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Ayrıca Koç, üçüncü formanın 19 Ağustos'ta duyurulacağını, Fenerbahçe'nin o gün olası bir Avrupa maçında sahaya yeni formasıyla çıkabileceğini belirtti.

<p>Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları saat 15.00'te online ve mağazalarda satışa sunuldu.&nbsp;<br></p>
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Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları saat 15.00'te online ve mağazalarda satışa sunuldu. 

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