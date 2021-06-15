Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.
Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas’a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.
Teşekkürler Edgaras Ulanovas— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 15, 2021
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