Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 12:05
Fenerbahçe Beko Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı
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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Beko’nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas’a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

 


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