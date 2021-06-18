Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 12:06
Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji’nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.


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