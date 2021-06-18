Fenerbahçe Beko İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Bahçeşehir Koleji’nde geçiren oyun kurucu İsmet Akpınar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.
İsmet Akpınar Fenerbahçe Beko'da!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 18, 2021
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