Fenerbahçe Beko sahasında Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

20 Mayıs 2021 Perşembe, 22:30

Fenerbahçe Beko sahasında Pınar Karşıyaka'yı ağırladı.

Mücadeleye De Colo ve Vesely'nin sayılarıyla 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, üstünlüğünü korudu ve ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ve 10-0'lık seri yakalayan İzmir temsilcisi, 13. dakikada 32-28'lik üstünlük kurdu. Periyottaki ilk basketini 14. dakikada Vesely ile bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikayı 36-32 üstün geçti. Çekişmeli devam eden müsabakanın 17. dakikasında Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ikinci teknik faulden ihraç edildi. İkinci çeyreğin son 5 dakikasını iyi oynayan sarı-lacivertliler, devre arasına 51-42 önde girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 59-48. Ev sahibi ekip, üçüncü periyodu da 67-57 üstün bitirdi.

Son periyodun başında İzmir temsilcisinde Raymar Morgan da üst üste iki teknik faulle diskalifiye edildi. Son çeyrekte geri dönmeye çalışan Pınar Karşıyaka, 33 ve 39. dakikalarda 2 kez farkı 6 sayıya indirmeyi başardı. Ancak Fenerbahçe Beko, sahadan 83-79 üstün ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Nando De Colo 22 sayıyla oynarken, konuk takımda Tony Taylor 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'te yine sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Seride 3 galibiyete ulaşacak takım finale çıkacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: Guduric 7, Melih Mahmutoğlu 7, De Colo 22, Barthel 14, Vesely 12, Pierre 10, Tarık Biberovic 9, Kenan Sipahi 2, Ali Muhammed, Berkay Candan

Pınar Karşıyaka: Morgan 5, Kennedy 8, Taylor 20, Henry 16, M'baye 14, Semih Erden 10, Metecan Birsen 5, Yunus Emre Sonsırma 1, Onuralp Bitim

1. Periyot: 28-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 67 - 57

Diskalifiye: 16.23 Ufuk Sarıca (Başantrenör), 32.57 Morgan (Pınar Karşıyaka)