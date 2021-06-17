Fenerbahçe Beko sözleşmesi sona eren 6 isimle yolların ayrıldığını açıkladı

17 Haziran 2021 Perşembe, 11:54

Fenerbahçe Beko sözleşmesi sona eren 6 oyuncuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve sarı-lacivertliler bu isimlerle yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe‘de Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şöyle:

"Sporcularımız Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O’Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz."