Fenerbahçe Beko ve Bahçeşehir Koleji arasında 'salon' anlaşması

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:21

Fenerbahçe Beko'nun iç saha maçlarını oynadığı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu yeni sezonda Bahçeşehir Koleji de kullanacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana Fenerbahçe'nin maçlarına ev sahipliği yapan Ataşehir'deki 13 bin 800 kişilik salon, 2021-2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda oynayacağı iç saha mücadelelerinde de basketbolseverleri ağırlayacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2012 yılından bu yana Fenerbahçe Beko’nun evi olan, Avrupa’nın en modern salonlarından biri olarak kabul edilen ve ülke basketbolumuz ile İstanbul’un en önemli spor ve etkinlik merkezlerinden biri haline gelen Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, yeni sezonda Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’ne de ev sahipliği yapacak.

Açılışından bu yana ülkemizde basketbol heyecanının en coşkulu şekilde yaşandığı sahne olan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 2021-22 sezonu boyunca Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta oynayacağı iç saha mücadelelerinde basketbolseverleri ağırlayacak.

Kulübümüz ile Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü arasındaki bu iş birliğinin tüm detayları, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Fenerbahçe Beko Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Sekreteri Alpaslan Aydın ile iki kulübün yöneticilerinin katılımıyla, 24 Ağustos Salı günü 16.00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak basın toplantısında paylaşılacaktır."