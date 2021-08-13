Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi 6 hazırlık maçı oynayacak
Fenerbahçe Beko'nun yeni sezon hazırlıklarına 23 Ağustos'ta başlayacağı ve 6 hazırlık maçı oynayacağı açıklandı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlık programı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko, 23 Ağustos'ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirecek.
Sarı-lacivertli takım, 26 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak.
Yeni sezon öncesi başantrenörlüğe Aleksandar Djordjevic'i getiren ve kadrosunda önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Beko, 6 hazırlık maçı oynayacak.
4 Eylül'de sahasında Semt77 Yalovaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, 11-12 Eylül'de ise Istanball Kupası'nda 2 müsabakaya çıkacak. Fenerbahçe, 16-18 Eylül'de Bursa'da düzenlenecek Cevat Soydaş Turnuvası'nda da 3 karşılaşma yapacak.
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